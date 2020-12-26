Троє миротворців ООН загинули в ЦАР напередодні виборів

Трьох миротворців ООН вбили у Центральноафриканській Республіці в той час, як країна готується до проведення загальних виборів у країні, і через кілька днів після того, як туди прибули сотні військових із Росії й Руанди для підтримки місцевої влади.

Як повідомила ООН 25 грудня, троє загиблих були із Бурунді. Крім того, ще двоє людей були поранені внаслідок нападу на війська ООН і національні сили оборони та безпеки Центральноафриканської Республіки.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік засудив напад і закликав владу провести розслідування.

Уряд ЦАР оголосив про прибуття військ із Росії й Руанди 21 грудня, через два дні по тому, як звинуватив колишнього президента Франсуа Бозізе у підготовці державного перевороту.

Це пов’язано з посиленням останніми тижнями боїв між урядовими силами і підрозділами різноманітних повстанців, які об’єдналися і створили коаліцію, щоб не допустити переобрання на другий термін чинного президента Фостена-Аршанжа Туадери. Вибори в ЦАР заплановані на 27 грудня.

Входять до цього союзу, який протистоїть офіційному Банґі (столиця ЦАР – ред.) нібито раніше непримиренні противники – від місцевих джихадистів (в основному з колишнього сумнозвісного угруповання «Селека») до бійців загонів християнського ополчення. Вони тепер виступають на боці колишнього президента Франсуа Бозізе, ними ж і поваленого в 2013 році.

Бозізе, який перебуває під санкціями ООН і якому заборонено балотуватися, заперечує змову проти чинного президента.

Туадера, який прийшов до влади в 2016 році, домагається переобрання на національних виборах 27 грудня. Вибори вважають ключовим випробуванням здатності Центральноафриканської Республіки відновити стабільність.

Повстанські угруповання розпочали наступ тиждень тому, погрожуючи маршем на Банґі, але їх просування зупинили за міжнародної допомоги.

Однак триденне припинення вогню, яке відбулося напередодні виборів, припинило дію, і повстанські угруповання заявили, що продовжать наступ на Банґі.

25 грудня відновилися сутички в Бакумі, на північний схід від Банґі, повідомили у миротворчих силах ООН.

В ООН повідомили 24 грудня, що в країну прибув контингент із Руанди у складі 300 осіб.

Росія, яка нещодавно підписала угоду про військове співробітництво з урядом Туадери, також направила військових інструкторів для посилення сил країни напередодні виборів.

21 грудня заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов відкинув заяви про те, що Росія направляє війська в країну, при цьому він зазначив, що Москва раніше направляла військових інструкторів, згідно з угодою про співпрацю.