Слідчий комітет: російських журналістів в ЦАР вбили, щоб пограбувати

Російських журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва і Кирила Радченка вбили у Центрально-африканській республіці (ЦАР) з метою пограбування. Про це в інтерв’ю «Комерсанту» заявив заступник глави Слідчого комітету Росії Ігор Краснов.

«Встановлені обставини нападу вказують на вчинення вбивства з метою пограбування жителями ЦАР або сусідніх країн, які систематично займаються скоєнням тяжких злочинів в цьому регіоні», – заявив Краснов.

За його словами, російська знімальна група «була попереджена про небезпеку нічної поїздки по території країни, однак від пропозиції переночувати в місті журналісти відмовилися», через що наразили себе на небезпеку.

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30 липня 2018 року Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка вбили невідомі у Центральноафриканській Республіці. Знімальна група приїхала в ЦАР для створення документального фільму про російських найманців з групи «Вагнера».

В «Центрі управління розслідуваннями», який був журналістським проектом Михайла Ходорковського, заявили, що вважають сумнівною версію влади ЦАР про причетність до вбивства членів ісламістського альянсу «Селека». Версія про грабіж також викликала в редакції заперечення.