Київська митниця: ситуація з бітумовозами на пункті «Виступовичі» стабілізується

Блокування бітумовозів на пункті пропуску «Виступовичі» припинилося, повідомляє Київська митниця 20 вересня. За повідомленням, в пункті на кордоні з Білоруссю перебуває керівництво Київської митниці та Державної прикордонної служби.

«Завдяки досягнутим домовленостям водії вантажівок припинили блокування бітумовозів, які прямують в рамках реалізації програми «Велике будівництво», та погодилися пропускати їх окремою чергою, але за умови, що митне оформлення інших товарів проводитиметься паралельно з бітумом», – йдеться в повідомленні митниці.

За даними відомства, з опівночі до 16 години 20 вересня в пункті оформили 144 вантажівки з товарами на в’їзд до України, 130 – на виїзд.

«Всього від 14.00 години по завершенню перемовин в зону митного контролю прибув 31 транспортний засіб з бітумом, частина бітумовозів вже оформлена, інші – в процесі оформлення. Митне оформлення інших товарів проводиться паралельно зі стратегічним бітумом», – повідомляє пресслужба митниці.

Вдень 20 вересня Київська митниця повідомила про погіршення ситуації з перетином пункту пропуску «Виступовичі», що на кордоні з Білоруссю. Станом на ранок там перебувало близько 600 транспортних засобів, на виїзд – 300. Причиною було те, що водії вантажних автомобілів блокували під’їзд до пункту бітумовозам.