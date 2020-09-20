Ситуація в пункті пропуску «Виступовичі» на кордоні з Білоруссю значно погіршилася – митниця

У черзі на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Виступовичі», що на кордоні з Білоруссю, станом на ранок 20 вересня перебувало близько 600 транспортних засобів, на виїзд – 300. Як повідомила пресслужба Київської митниці Держмитслужби, ситуація з накопиченням транспортних засобів у «Виступовичах» за минулу добу значно погіршилася.

«З вчорашнього вечора водіями вантажівок створюються перешкоди для пропуску бітумовозів (бітум є одним із різновидів нафтопродуктів – ред.) в зону митного контролю. Це аж ніяк не сприяє ритмічному пропуску транспортних засобів через митний кордон та оформленню товарів. Загалом від півночі 19 вересня у пункті пропуску «Виступовичі» оформлено 331 транспортний засіб, з них в напрямку в’їзд в Україну 201 транспортний засіб (61 бітумовоз). Через обмежений термін придатності бітуму, Київська митниця доклала особливих зусиль, аби перевезення бітуму відбувалося без затримок. Але від півночі 20 вересня митники змогли оформити лише 6 бітумовозів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для владнання ситуації в пункт пропуску «Виступовичі» виїхало керівництво Київської митниці Держмитслужби.

Ситуація із затором на українсько-білоруському кордоні в пункті пропуску «Виступовичі» виникла через закриття пункту пропуску на іншій ділянці українсько-білоруського кордону – «Нові Яриловичі». Коли уряд вирішив закрити пункту пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині через наплив паломників-хасидів, частина з них перемістилася до пункту пропуску «Виступовичі» в Житомирській області.

18-20 вересня в Умані Черкаської області проходять святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. З 14 вересня на білорусько-українському кордон почали збиратися хасиди, які намагалися потрапити до Умані на ці святкування. Втім в Україні до 28 вересня заборонений в’їзд іноземцям та особам без громадянства через ситуацію з коронавірусом, про що було попереджено заздалегідь. На виконання цього рішення уряду українські прикордонники не пропускали через кордон сотні хасидів, аж поки ті 18 вересня повністю не залишили територію біля пункту пропуску «Нові Яриловичі».