Комітет Європарламенту схвалив продовження на рік безмитної торгівлі з Україною

Комітет із питань міжнародної торгівлі Європарламенту схвалив продовження ще на один рік безмитного доступу для українських і молдовських виробників продуктів на ринки Європейського союзу, йдеться в повідомленні на сайті Європейського парламенту.

На засіданні 7 березня євродепутати схвалили пропозицію про продовження тимчасового призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на один рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року, «щоб підтримати Україну в умовах триваючої загарбницької війни Росії проти країни».

Рішення підтримали 26 депутатів, десять були проти, один утримався.

Вказано, що законодавство уповноважує Комісію вживати швидких дій і запроваджувати будь-які необхідні заходи, у разі значних збоїв на ринку ЄС через український імпорт.

«Угода також передбачає екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць і цукру, тобто якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 і 2023 років, мита будуть знову введені», — йдеться в повідомленні.

Окремим голосуванням євродепутати призупинили всі мита на імпорт з Молдови ще на один рік.

Рішення ще має підтримати Європарламент на пленарному засіданні перед остаточним схваленням від урядів ЄС, більшість з яких уже підтримали його. Голосування очікують наступного тижня.

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Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка повідомив, що тиждень тому перед цим голосуванням до пропозиції Єврокомісії було подано більше 100 правок, які пропонували звузити доступ до ринку ЄС української продукції.

«Причина – вимоги фермерів і прийдешні вибори до Європарламенту. Через активну роботу з державами-членами – і перш за все Польщею, з євроінституціями і євродепутатами вдалося зменшити кількість правок, які голосувалися до двох. І вони не набрали достатніх голосів», – написав Качка у фейсбуці.

У травні минулого року Європейський парламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік.

Імпортні мита й квоти для української сільськогосподарської продукції були скасовані у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії, яке призвело до зриву поставок через Чорне море.

Попри ці рішення, кілька країн ЄС (Болгарія, Польща, Угорщина і Словаччина) у квітні 2023 року тимчасово заборонили імпорт українського зерна, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску з вимогою захистити місцевих фермерів.