МЗС: 1 березня для українців стартують два безвізи

Від 1 березня громадяни України зможуть без віз поїхати до острівної країни Гренади в Карибському морі й заморських територій Нідерландів Аруба і Кюрасао, карибських островів Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба, повідомив у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми розширюємо свободу подорожей для українців, попри всі обставини», – написав Кулеба.

Він також нагадав, що з 1 березня Грузія полегшує в’їзд на свою територію для громадян низки країн, зокрема України.

Україна підписала угоду про безвізовий режим з острівною країною Гренадою в Карибському морі 16 липня минулого року.