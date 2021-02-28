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28 лютого 2021, Київ 15:37
Новини | Політика

МЗС: 1 березня для українців стартують два безвізи

Дмитро Кулеба також нагадав, що з 1 березня Грузія полегшує в’їзд на свою територію для громадян низки країн, зокрема України

Від 1 березня громадяни України зможуть без віз поїхати до острівної країни Гренади в Карибському морі й заморських територій Нідерландів Аруба і Кюрасао, карибських островів Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба, повідомив у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми розширюємо свободу подорожей для українців, попри всі обставини», – написав Кулеба.

Він також нагадав, що з 1 березня Грузія полегшує в’їзд на свою територію для громадян низки країн, зокрема України.

Україна підписала угоду про безвізовий режим з острівною країною Гренадою в Карибському морі 16 липня минулого року.

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