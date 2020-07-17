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17 липня 2020, Київ 07:07
Новини | Політика

Україна підписала угоду про безвізовий режим з Гренадою – МЗС

Угода набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур

Україна підписала угоду про безвізовий режим з острівною країною Гренадою в Карибському морі, повідомило Міністерство закордонних справ 16 липня.

Положеннями угоди, яку підписали голова МЗС Дмитро Кулеба та посол Гренади в Росії Олег Фірер, передбачається запровадження безвізових поїздок громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності.

Угода набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

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