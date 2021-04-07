Чехія запевняє Україну в підтримці на тлі військової ескалації з боку Росії

Міністерство закордонних справ Чехії запевнило Україну в підтримці її суверенітету і територіальної цілісності на тлі нарощування російської військової присутності навколо українських кордонів.

«Ми із занепокоєнням спостерігаємо за ескалацією напруженості і порушеннями режиму припинення вогню на сході України, а також за посиленням російської риторики і нарощуванням військової потужності навколо українських кордонів», – повідомило МЗС Чехії у твітері.

Чеське зовнішньополітичне відомство додало, що Чехія твердо підтримує своїх українських друзів і цілковито віддана суверенітету і територіальній цілісності України.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимир Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму». Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії. Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.

З 2014 року після російської окупації Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».