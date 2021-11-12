Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

МЗС: Греція та Латвія також залишили відкритим в’їзд для українців

Греція та Латвія залишили умови в’їзду для українців незмінними

Ще дві країни Європейського Союзу залишили можливість в’їзду чинною для громадян України, повідомив 12 листопада голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ще одна країна ЄС, Греція, залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих самих умов, що і раніше», – заявив він у своєму твітері.

Крім того, Кулеба зазначив, що Латвія залишається відкритою для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації.

Відтак вже 15 країн Євросоюзу дозволяють українцям в’їзд на тих чи інших умовах, переважно – за умови повної вакцинації від коронавірусної хвороби. Раніше 12 листопада стало відомо, що до цього перелідку долучилася Іспанія.

Європейський союз 9 листопада офіційно підтвердив виключення України з рекомендованого списку безпечних для подорожей країн у звʼязку з поширенням коронавірусної інфекції нового типу.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG