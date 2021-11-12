МЗС: Греція та Латвія також залишили відкритим в’їзд для українців

Ще дві країни Європейського Союзу залишили можливість в’їзду чинною для громадян України, повідомив 12 листопада голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ще одна країна ЄС, Греція, залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих самих умов, що і раніше», – заявив він у своєму твітері.

Крім того, Кулеба зазначив, що Латвія залишається відкритою для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації.

Відтак вже 15 країн Євросоюзу дозволяють українцям в’їзд на тих чи інших умовах, переважно – за умови повної вакцинації від коронавірусної хвороби. Раніше 12 листопада стало відомо, що до цього перелідку долучилася Іспанія.

Європейський союз 9 листопада офіційно підтвердив виключення України з рекомендованого списку безпечних для подорожей країн у звʼязку з поширенням коронавірусної інфекції нового типу.