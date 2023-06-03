У МЗС відреагували на «мирний план» Індонезії про «демілітаризовану зону» та «референдум»

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на пропозицію Індонезії створити «демілітаризовану зону» та провести референдум ООН на «спірних територіях».

За словами речника відомства Олега Ніколенка, «між Україною та РФ немає спірних територій, аби там проводити референдуми».

«Здійснивши акт агресії, РФ окупувала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Факт — зафіксованих в офіційних документах ООН. На окупованих територіях російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Росія має забратися із українських територій, а Україна — відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценарїв бути не може», – наголосив Ніколенко.

Він зазначив, що «припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань та створення демілітаризованої зони не спрацюють».

«Росія зараз намагається всіляко зірвати український контрнаступ. Припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії», – додав речник МЗСУ.

МЗС запросило Індонезію долучитися до активного втілення формули миру, яку запропонувала Україна.

Раніше міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував власний «мирний план» для України, який передбачає «негайне припинення вогню і створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення».

У своїй промові під час виступу на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі, міністр, зокрема, відзначив, що «на цьогорічному форумі для Азії бере участь численна делегація високопоставлених керівників оборонних відомств європейських держав, і це, на його переконання, є доказом важливості миру й безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні для стабільності Європи».

Субіанто запропонував за участі ООН організувати і провести на «спірних територіях» референдуми, аби «об’єктивно встановити волю більшості жителів спірних територій щодо бачення ними свого майбутнього».