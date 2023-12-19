Україна засуджує чергові ракетні випробування КНДР – МЗС

Україна рішуче засуджує ракетні випробування, проведені напередодні Північною Кореєю, йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

«Здійснений 18 грудня запуск міжконтинентальної балістичної ракети є черговим свідченням систематичного ігнорування північнокорейським режимом відповідних резолюцій Ради безпеки ООН стосовно ядерної та ракетної програм КНДР. Україна підтримує зусилля партнерів щодо посилення тиску на Пхеньян задля дотримання міжнародного порядку та припинення дій, що можуть призвести до подальшого загострення безпекової ситуації на Корейському півострові та світі у цілому», – йдеться в заяві.

У МЗС України додають: «Рішуча реакція має слідувати і щодо дій тих країн, насамперед Російської Федерації, які у порушення міжнародних зобов’язань надають сприяння розвитку північнокорейських ядерної та ракетної програм і продовжують заборонену співпрацю з КНДР».

Раніше стало відомо, що 18 грудня під наглядом лідера КНДР Кім Чен Ина Пхеньян вчергове провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18. Ця твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета вважається найпотужнішою з існуючих у Північній Кореї. По суті, Hwasong-18 може розглядатися як ракета для удару по материковій частині США.

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засудили запуск. Рада безпеки ООН у вівторок на запит США збереться для його обговорення. Сполучені Штати та їхні союзники вказують на те, що КНДР порушує резолюцію Ради безпеки.

Цього року Північна Корея здійснила численні запуски, в тому числі, своїх найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет.