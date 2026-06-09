МЗС Китаю розкритикувало розширення санкцій Пентагону. До списку потрапили Alibaba та BYD

Міністерство закордонних справ Китаю 9 червня назвало дискримінаційними нові санкції, які Сполучені Штати запровадили проти китайських компаній. Слова речника відомства Ліня Цзяня цитують американські медіа.

За його твердженням, Вашингтон «необґрунтовано придушує» китайські компанії. Лінь закликав США «виправити свою помилкову практику».

«Китай вдасться до необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських підприємств», – заявив він.

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До переліку, який Пентагон оновив напередодні, увійшла низка провідних технологічних фірм Китаю. За формулюванням відомства, ці організації підпадають під визначення «китайських військових компаній», які працюють прямо чи опосередковано в Сполучених Штатах.

Поміж іншого, санкції торкнуться торгової платформи Alibaba, телекомунікаційної компанії Tencent Holdings, технологічної компанії й пошукової системи Baidu, а також виробника автомобілів BYD.

Як повідомляє Associated Press, внесення до санкційного списку блокує для компаній отримання оборонних контрактів від уряду США.