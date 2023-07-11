Не військовий і не ветеран. МЗС допомогло українцеві, якому в Тель-Авіві відмовили у посадці на літак

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що розшукали українця, якому відмовили в посадці на літак в аеропорту Тель-Авіва кілька днів тому.

«Сьогодні український консул в Ізраїлі допоміг Олександру сісти на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україні. Важлива інформація: наш громадянин ніколи не служив в лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому. Але він є українським громадянином, тому для нас було обов’язком надати йому допомогу», – повідомив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

У МЗС додали: незважаючи на офіційні вибачення авіакомпанії, «вважаємо, що права українського громадянина були порушені».

«Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром. Триматимемо це питання на контролі. Захист прав та інтересів всіх українців за кордоном, незалежно від їхньої професії та життєвих обставин, є абсолютним пріоритетом для МЗС України. Громадяни завжди можуть розраховувати на допомогу», – повідомив Ніколенко.

Напередодні стало відомо, що угорська авіакомпанія Wizz Air висадила з літака українця. Були повідомлення про те, що чоловік – ветеран, який втратив ногу на війні. МЗС просило чоловіка вийти з дипломатами на контакт.

У Wizz Air попросили вибачення за інцидент на офіційній сторінці. Там пояснили, що у вказаного пасажира «захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту», тому йому були зобов’язані відмовити в посадці.