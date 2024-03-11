МЗС запросило представника Ватикану через слова папи Франциска про Україну і «білий прапор»

Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса, щоб повідомити розчарування словами папи Франциска щодо «білого прапору» та необхідності «проявити хоробрість і вести переговори» з агресором. Про це повідомляє пресслужба дипломатичного відомства.



У МЗС зазначили, що замість закликів, які «легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права», від понтифіка очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення «перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви».

В українському зовнішньополітичному відомстві особливо наголосили на тому, що Україна, як ніхто інший, прагне миру.

«Цей мир, однак, має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським», – йдеться у заяві міністерства.

Лідери багатьох країн та міжнародних організацій висловили підтримку Україні після того, як папа Римський Франциск в інтерв’ю для швейцарської телерадіокомпанії RSI у контексті війни РФ проти України закликав Україну до переговорів, а також казав про мужність підняти «білий прапор».

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував папі Римському «закликати президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України», та зауважив, що у такому випадку «мир настав би одразу без потреби у перемовинах».

Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України папа Римський Франциск мав намір «закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів», але не мав на увазі капітуляцію.

Папа Римський Франциск, який походить із Аргентини, вже не вперше виступає із заявами, які можна витлумачити як проросійські. Апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса Міністерство закордонних справ України через висловлювання папи Римського викликає не вперше.