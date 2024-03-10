Голова МЗС Польщі запропонував папі Римському «закликати Путіна вивести війська з України»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Папі Римському «закликати президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України». Так у мережі Х польський політик прокоментував заяви Франциска щодо перемовин у війні Росії проти України.

«Як щодо того, щоб для балансу закликати Путіна набратися мужності й вивести свої війська з України?», – зазначив Сікорський.

Міністр закордонних справ Польщі зауважив, що у такому випадку «мир настав би одразу без потреби у перемовинах».

Раніше папа Римський Франциск у інтерв’ю для швейцарської телерадіокомпанії RSI у контексті війни РФ проти України закликав Україну до переговорів, а також казав про мужність підняти «білий прапор».

Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України папа Римський Франциск мав намір «закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів», але не мав на увазі капітуляцію.

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8 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою, у тому числі «мирного саміту» за участі Росії. Втім, за підсумками переговорів у Стамбулі президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган висловили різні підходи до питання участі Росії в переговорах про завершення війни.

На пресконференції 25 лютого президент України Володимир Зеленський укотре заявив, що не бачить можливості вести мирні переговори з Путіним, і що Україна запропонує «майданчик, на якому він (Путін – ред.) може погодитися з тим, що він програв цю війну».

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський представив план, який складається з десяти пунктів, відомий як «формула миру». Зокрема, він передбачає, що будь-які переговори з Москвою можуть розпочатися лише після повернення нею всіх зайнятих територій, включаючи Крим, та виведення військ із усіх окупованих нею регіонів. У вересні 2022 року в Україні затвердили рішення, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), який проаналізував повідомлення в західних ЗМІ про можливі «сигнали Кремля» щодо готовності до переговорів, заявляє, що максималістські цілі Росії – контролювати Україну і послабити НАТО – залишаються незмінними.