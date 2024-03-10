Папу Римського різко критикують за заяву, що Україна має «підняти білий прапор» у війні з Росією

Папу Римського Франциска розкритикували після того, як він заявив, що Україна повинна мати мужність «білого прапора» і домовитися про припинення війни з Росією, зазначає британське видання The Guardian. Деякі політики та коментатори в Європі досить різко критикують заяву понтифіка, на що звертає увагу «Голос Америки».

«Мій висновок у неділю вранці: не можна капітулювати перед обличчям зла, треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало», – написав у мережі Х президент Латвії Едгарс Рінкевич.

«Наш прапор жовто-блакитний», – так на заяви папи Римського відповів міністр закордонних справ Україні Дмито Кулеба.

«Найсильніший той, хто в боротьбі добра зі злом стає на бік добра, а не намагається поставити їх на один простір і називає це «переговорами». У той же час, коли йдеться про білий прапор, ми знаємо цю стратегію Ватикану з першої половини ХХ століття. Закликаю не повторювати помилок минулого та підтримати Україну та її народ у справедливій боротьбі за своє життя. Наш прапор жовто-блакитний. Це прапор, під яким ми живемо, вмираємо і перемагаємо. Ми ніколи не підніматимемо жодних інших прапорів», – написав Кулеба в мережі Х.

Кулеба також закликав Понтифіка здійснити візит до України, «щоб підтримати понад мільйон українців. католиків, понад п'ять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував папі Римському «закликати президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України».

«Як щодо того, щоб для балансу спонукати Путіна набратися мужності вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів», –написав Сікорський у мережі Х.

Денніс Радтке, депутат Європарламенту від німецьких християнських демократів, сказав, що для опису коментарів папи Римського варто використати слово «ганебно».

«Цей папа спочатку викликав стільки хвилювання та надії. Його позиція щодо України погано відображається на його понтифікаті. Це незрозуміло», – написав Радтке в мережі X.

Колишній радник МВС України Антон Геращенко у мережі X написав: «Дійсно виглядає дивно, що Папа Римський не закликає захищати Україну, не засуджує Росію як агресора, який убив десятки тисяч людей, не закликає Путіна зупинитися, натомість закликає Україну підняти білий прапор. Чи всі його кардинали поділяють цю позицію?»

В інтерв’ю, яке в суботу транслював швейцарський громадський мовник РТС, але яке, за словами Ватикану, було зроблено в лютому, понтифік закликав сторони війни в Україні «набратися сміливості для переговорів» і зробити це, «поки ситуація не погіршиться».

«Я вважаю, що найсильніші ті, хто бачить ситуацію, думає про людей і має сміливість підняти білий прапор і вести переговори», – сказав папа. «Слова вести переговори – сміливі слова. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи не йдуть, мати мужність вести переговори».

Франциск сказав, що українці не повинні боятися вести переговори про мирну угоду, поки ситуація не погіршиться. «Сьогодні, наприклад, коли війна в Україні, є багато тих, хто хоче виступати посередником. Туреччина наприклад. Не соромтеся вести переговори, поки не сталося гірше».

Директор із комунікацій Ватикану Маттео Бруні опублікував заяву, в якій намагався роз’яснити слова папи. Він сказав, що Франциск використав термін «білий прапор», «щоб позначити припинення бойових дій, перемир’я, досягнуте за допомогою сміливості переговорів». Він повторив заклик понтифіка до «дипломатичного вирішення в пошуках справедливого і тривалого миру» в Україні, яку Франциск назвав «мученицькою».

Водночас, глава УГКЦ у Нью-Йорку Святослав (Шевчук) під час молебна у храмі Святого Юра УГКЦ на Мангеттені в Нью-Йорку 9 березня заявив, що нікому в Україні й на гадку не спадає здатися.

Якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована – розшириться межа смерті. Всі ви бачили страшні кадри з Бучі. Це був лише вступ. Вони [росіяни] так хотіли залити кров’ю весь Київ

«Україна зранена, але нескорена! […] Україна змучена, але стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії – послухайте наших людей у Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах! Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована – розшириться межа смерті. Всі ви бачили страшні кадри з Бучі. Це був лише вступ. Вони [росіяни] так хотіли залити кров’ю весь Київ. Якби не мужність наших хлопців та дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав», – цитує Святослава департамент інформації УГКЦ.

Відреагував на заяву папи Римського і президент України Володимир Зеленський.

Російські військові «не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором», зазначив у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась», - сказав президент, натякаючи на нещодавню заяву папи Римського про «білий прапор».

За словами Зеленського, «коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну, то всі українці – християни, мусульмани, юдеї – стали на захист країни».

Я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність

«І я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити», – наголосив він.

У січні Швейцарія погодилася провести мирний саміт на прохання України. Обговорення, як очікується стосуватиметься мирного плану з 10 пунктів, запропонованого президентом Володимиром Зеленським. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих Росією територій, зокрема Криму, і виведення з них російських військ.