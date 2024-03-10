Посол України у Ватикані зустрінеться з папою, щоб донести «кілька моментів, які є базовими»

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш незабаром матиме зустріч з папою Римським Франциском після останньої заяви понтифіка про те, що «варто розпочати переговори з Росією», згадав він і про підняття «білого прапора».

«Варто донести папі, про кілька моментів, які до нас є базовими. Звертатись варто не до України, а до Росії. Україна є жертвою. Україна це держава яка не може прийняти у жодному разі прийняти модель цього підняття «білого прапора», бо це дня нас є питання життя і смерті, для нашої ідентичності. Ми будемо вчергове пояснювати, говорити з папою Римським про ці всі речі», – сказав посол у коментарі Радіо Свобода.

Він додав, що Україна постійно працює над запрошенням папи Римського до України, а «нещодавні заяви виражають не позицію Ватикану, а особисті погляди папи».

Раніше папа Римський Франциск в інтерв’ю для швейцарської телерадіокомпанії RSI у контексті війни РФ проти України закликав Україну до переговорів, а також казав про мужність підняти «білий прапор».

Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України папа Римський Франциск мав намір «закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів», але не мав на увазі капітуляцію.

8 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою, у тому числі «мирного саміту» за участі Росії. Втім, за підсумками переговорів у Стамбулі президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган висловили різні підходи до питання участі Росії в переговорах про завершення війни.

На пресконференції 25 лютого президент України Володимир Зеленський укотре заявив, що не бачить можливості вести мирні переговори з Путіним, і що Україна запропонує «майданчик, на якому він (президент РФ Володимир Путін – ред.) може погодитися з тим, що він програв цю війну».

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський представив план, який складається з десяти пунктів, відомий як «формула миру». Зокрема, він передбачає, що будь-які переговори з Москвою можуть розпочатися лише після повернення нею всіх зайнятих територій, включаючи Крим, та виведення військ із усіх окупованих нею регіонів. У вересні 2022 року в Україні затвердили рішення, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), який проаналізував повідомлення в західних ЗМІ про можливі «сигнали Кремля» щодо готовності до переговорів, заявляє, що максималістські цілі Росії – контролювати Україну і послабити НАТО – залишаються незмінними.