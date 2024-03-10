З Росією треба говорити мовою «балансу сил» – МЗС Франції

З Росією можна розмовляти лише мовою «балансу сил» та «не встановлювати обмежень у способах підтримки України в той час, як ворог стає дедалі агресивнішим», зазначив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне в інтерв’ю виданню La Tribune du dimanche.

«Ми маємо говорити з Росією такою ж мовою – мовою балансу сил. Ми дуже наївні, коли думаємо, що можемо встановлювати собі обмеження, в той час, коли саме Росія порушує міжнародне право і намагається нав'язати, якою має бути зовнішня політика європейських країн. Історія показала нам, що коли країни дозволяють диктувати свою зовнішню політику імперіалістичній державі, яка вважає, що її кордони необмежені, це може призвести до спалаху», – наполягає Сежурне.

За його словами, «Франція ніколи не мала двозначного ставлення до Росії».

«Протистояти Росії – означає захищати французів і мир. Це і є справжній патріотизм», – додає міністр.

Крім того, чиновник зазначив, що «усі європейці і всі союзники України згодні з необхідністю робити більше і краще для України».

«Існує певна єдність у розумінні того, що після двох років конфлікту Росія стає все агресивнішою щодо нас. І є занепокоєння щодо лінії фронту. І на лінії фронту є занепокоєння щодо довгострокової підтримки», – каже Сежурне.

Також, за його словами, «між Францією та Німеччиною існує консенсус щодо 80% питань підтримки України, які обговорювалися на зустрічі 26 лютого в Єлисейському палаці».

«Чи можемо ми змусити Росію припинити війну в інший спосіб, окрім як максимально підтримуючи Україну. Історія дала нам багато прикладів глухого кута, в який можна зайти за допомогою стратегій відступу і слабкості», – наголошує міністр.

Минулого місяця президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключати можливість направлення західних військ в Україну. Пізніше офіційні особи Франції спробували роз’яснити слова Макрона і пом’якшити реакцію на них, водночас наполягаючи на необхідності надіслати Росії чіткий сигнал про те, що вона не може перемогти у війні в Україні.

Раніше папа Римський Франциск у інтерв’ю для швейцарської телерадіокомпанії RSI у контексті війни РФ проти України закликав Україну до переговорів, а також казав про мужність підняти «білий прапор».

Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України папа Римський Франциск мав намір «закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів», але не мав на увазі капітуляцію.