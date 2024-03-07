Санду підписала оборонну угоду Молдови з Францією і попередила Захід, що Росія не зупиниться

Президентка Молдови Мая Санду попередила, що Москва не зупиниться, якщо переможе в Україні, і погрожуватиме решті Європи. Вона сказала про це, підписавши 7 березня ключовий двосторонній договір про оборону й співпрацю з Францією.

«Якщо агресора не зупинити, він продовжуватиме йти, а лінія фронту буде наближатися. Ближче до нас. Ближче до вас», – сказала Санду після підписання угоди в Парижі зі своїм французьким колегою, президентом Емманюелем Макроном.

Тому, за її словами, Європа повинна виступити єдиним фронтом. «Агресія повинна бути відбита потужною силою», – додала вона.

Макрон, зі свого боку, пообіцяв «неухильну підтримку» Молдові, одній із найбідніших країн Європи, на тлі загрози від Москви.

У вересні Франція і Молдова досягли початкової домовленості щодо навчання військового персоналу, регулярних консультацій із питань оборони й обміну розвідданими.

Перед поїздкою до Франції Санду заявила, що Москва планує підірвати стабільність Молдови і зірвати її інтеграцію до Європейського союзу.

5 березня Служба розвідки і безпеки Молдови (SIS) оприлюднила попередження про те, що Росія планує кроки для дестабілізації країни, яка прагне позбутися багаторічного впливу Москви і стати членом ЄС. Голова SIS Александру Мустята заявив, що його відомство отримало «певні дані» про дії, заплановані на цей і наступний рік, які можуть поставити під загрозу вступ Молдови до ЄС і повернути її до сфери впливу Росії.

За прозахідної президентки Маї Санду, яка прийшла до влади після перемоги над підтримуваним Москвою Ігорем Додоном у листопаді 2020 року, Молдова твердо стала на європейський шлях, рішуче засудивши вторгнення Росії в Україну.

У 2022 році Кишинів отримав запрошення на відкриття переговорів про членство в ЄС і має провести цього року загальнонаціональний референдум щодо приєднання до блоку.

Президентські й парламентські вибори також заплановані на кінець цього року, і Санду планує балотуватися на другий термін. Її партія PAS набрала понад 40 відсотків голосів на місцевих виборах і є лідером на парламентських виборах.