Три оборонні компанії Франції розгорнуть виробництво в Україні – Лекорню

Франція планує залучити деяких своїх виробників зброї до виробництва військового обладнання безпосередньо в Україні, щоб допомогти Києву у війні проти Росії, заявив 8 березня французький міністр оборони Себастьєн Лекорню.

«Три французькі компанії будуть налагоджувати партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема у сфері безпілотників і сухопутного обладнання, щоб виробляти запчастини в Україні, а в майбутньому, можливо, і боєприпаси», – цитує Лекорню французький мовник BFMTV.

Він додав: «Ідея полягає в тому, щоб запустити перші виробничі одиниці цього літа».

7 березня президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з лідерами політичних партій своєї країни і заявив, що в питанні підтримки України не має бути обмежень. Про це повідомили видання Le Monde і Le Figaro з посиланням на учасників зустрічі.

За словами лідерки партії «Європа. Екологія-Зелені» Марін Тондельє, під час зустрічі Макрон заявив, що у президента РФ Володимира Путіна «немає жодних обмежень», а рамки, які союзники України встановлюють самі собі, дають Росії перевагу. «Ми повинні показати, що обмежень немає і в нас», – цитує Тондельє слова Макрона.

«Президент дуже серйозно говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні», – додав у коментарі Le Figaro депутат Бертран Панше.

Інший неназваний учасник зустрічі розповів Le Monde, що Макрон також говорив про ризики просування російської армії в напрямку до Одеси чи Києва. «Ми за жодних обставин не повинні дозволити зробити це», – цитує джерело слова Макрона.

Упродовж останніх тижнів Емманюель Макрон виступив із кількома резонансними заявами щодо ролі європейців і НАТО в українсько-російській війні, зокрема допустив застосування західних військ в Україні.