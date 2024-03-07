«У Росії не залишилося червоних ліній для Франції» – Медведєв реагує на слова Макрона

У Росії «більше не залишилося червоних ліній для Франції», заявив 7 березня секретар Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, реагуючи на фразу, яку він приписав французькому президентові Емманюелю Макрону.

«Щодо ворога все дозволено», – написав Медведєв латиною на завершення свого повідомлення в мережі Х.

Раніше 7 березня президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з лідерами політичних партій своєї країни і заявив, що в питанні підтримки України не має бути обмежень. Про це повідомляють видання Le Monde та Le Figaro з посиланням на учасників зустрічі.

За словами лідерки партії «Європа. Екологія-Зелені» Марін Тондельє, під час зустрічі Макрон заявив, що у президента РФ Володимира Путіна «немає жодних обмежень», а рамки, які союзники України встановлюють самі собі, дають Росії перевагу. «Ми повинні показати, що обмежень немає і в нас», – цитує Тондельє слова Макрона.

«Президент дуже серйозно говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні», – додав у коментарі Le Figaro депутат Бертран Панше.

Інший неназваний учасник зустрічі розповів Le Monde, що Макрон також говорив про ризики просування російської армії в напрямку до Одеси чи Києва. «Ми за жодних обставин не повинні дозволити зробити це», – цитує джерело слова Макрона.

Невідомо, чи говорив президент Франції, що в питанні підтримки України «більше немає червоних ліній», але впродовж останніх тижнів Емманюель Макрон виступив із кількома резонансними заявами щодо ролі європейців і НАТО в українсько-російській війні.

Зокрема, 5 березня в Празі Макрон заявив, що Франція і Чехія усвідомлюють, що війна повернулася в Європу. Він закликав союзників активізувати допомогу Україні.

«Ми, безумовно, наближаємося до моменту в Європі, коли буде доречно не бути боягузом, – заявив Макрон. – Ми ніколи не хочемо бачити трагедій, які наближаються, ми ніколи не хочемо бачити, що стоїть на кону. І я вірю, що наші дві країни усвідомлюють те, що відбувається в Європі, те, що війна повернулася на нашу землю».

Він додав, що загроза стала нестримною і поширюється «з кожним днем» на європейські країни.

«І нам доведеться жити відповідно до історії та мужності, якої вона вимагає», – сказав президент Франції.