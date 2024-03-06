Україна ніколи не просила про іноземні війська – Білий дім після закликів Макрона до союзників «не бути боягузами»

Президент України Володимир Зеленський ніколи не просив західних військ для боротьби з повномасштабним вторгненням Росії, заявив Білий дім 5 березня після того, як президент Франції Емманюель Макрон повторив, що не виключає цієї ідеї.

«Президент Зеленський не просить цього, він просто просить інструменти й можливості. Він ніколи не просив іноземних військ, які б воювали за його країну», – сказав журналістам речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Макрон 5 березня заявив, що «повністю підтримує» заяви минулого тижня, в яких він не виключав розміщення західних військ в Україні, що викликало заперечення в Європі.

Читайте також: Зеленський відреагував на заяву Макрона щодо відправлення західних військ в Україну

Він також закликав союзників України «не бути боягузами» і підтримувати Київ. Президент Франції додав, що загроза стала нестримною і поширюється «щодня» на країни Європи.

«Це наша війна чи ні? Чи можемо ми відвернутися? Я так не думаю», – сказав Макрон, перебуваючи в Чехії.

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, якого цитувало державне інформаційне агентство «РИА Новости», заявив, що коментарі Макрона свідчать про безвідповідальність лідерів Європи і підводять світ до межі ядерної війни.

Більшість європейських союзників заявили, що не посилатимуть війська в Україну після того, як президент Франції заявив 26 лютого, що не виключатиме розміщення західних військ в Україні.

Французькі чиновники намагалися пояснити слова Макрона і придушити критику, наполягаючи на необхідності надіслати чіткий сигнал Росії, що вона не може перемогти в Україні.

За їхніми словами, будь-які сили, направлені в Україну, можуть бути направлені для підтримки таких операцій, як розмінування, а не для боротьба з російськими військами.

26 лютого французький президент заявив після конференції європейських лідерів, що, хоча «немає консенсусу» щодо відправки західних сухопутних військ в Україну, «нічого не можна виключати».

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне уточнив цю заяву Макрона, сказавши, що Захід має розглянути нові дії на підтримку України, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на українській території. За словами Сежурне, деякі з цих дій «можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи порогу войовничості».

Сполучені Штати і більшість європейських країн цього тижня заявили, що не планують посилати наземні війська в Україну.

Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що країни НАТО ризикують ядерним конфліктом, якщо відправлять війська в Україну.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви французького лідера, заявив, що якщо будь-які ініціативи спрямовані на посилення України у відбитті російської агресії, «вони будуть хорошими для всього світу».