У Ватикані пояснили слова папи Франциска про «білий прапор», в УГКЦ заявили – Україна є «зраненою, але нескореною»

Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України папа Римський Франциск мав намір «закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів», але не мав на увазі капітуляцію.

«Папа використовує образ білого прапора, запропонований інтерв’юером, маючи на увазі припинення ворожості, перемир’я, яке досягається завдяки відвазі розпочати переговори. В іншому місці цього інтерв’ю, говорячи про іншу ситуацію конфлікту, але маючи на увазі будь-яку ситуацію війни, папа чітко заявив: «Переговори ніколи не є капітуляцією», – йдеться в його заяві.

Після цих слів папи Франциска глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що Україна «зранена, але нескорена».

«Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах! Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована – пошириться межа смерті», – сказав він у храмі Святого Юра УГКЦ на Мангеттені у Нью-Йорку.

Всіх тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти у війні, глава УГКЦ закликав приїхати до країни.

Раніше папа Римський Франциск в інтерв’ю для швейцарської телерадіокомпанії RSI, текстову версію якого оприлюднено напередодні, у контексті війни РФ проти України закликав Україну до переговорів, а також казав про мужність підняти «білий прапор». Видання Reuters звернуло увагу, що Франциск начебто вперше вжив такі терміни, як «білий прапор» або «переможений», обговорюючи війну в Україні, хоча раніше він наголошував на необхідності переговорів.

8 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою, у тому числі «мирного саміту» за участі Росії.

Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган висловили різні підходи до питання участі Росії в переговорах про завершення війни. Про це два лідери говорили на пресконференції за підсумками переговорів у Стамбулі 8 березня.