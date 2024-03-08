Зеленський передав Ердогану перелік ув’язнених Росією кримських татар

Україна сподівається на посередництво Туреччини у звільненні українських політв’язнів та полонених – про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 8 березня.

За його словами, під час зустрічі він подякував Ердогану за зусилля зі звільнення українських громадян з російського полону.

«Завдяки посередництву Туреччини нам вдалося досягти значних гуманітарних результатів. Зараз ми розраховуємо на подальші зусилля. Я передав сьогодні список наших громадян України, зокрема, кримських татар, які були репресовані Росією на окупованих територіях України та утримуються в російських тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких, нелюдських умовах», – сказав Зеленський.

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Він наголосив на важливості звільнити всіх – військових і цивільних, у тому числі тих, хто зазнав репресій «тільки через те, ким він чи вона є».

«Українці, кримські татари – усі. Такі, як Наріман Джелял, Леніє Умерова, Сервер Мустафаєв і всі інші наші незаконно полонені. Кожна людина заслуговує на достойне життя у своєму власному домі та у мирі», – заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський обговорив питання повернення полонених та депортованих із Ердоганом у січні 2024 року.

Реджеп Таїп Ердоган зберігає контакти з Росією. Зокрема він кілька разів зустрічався з російським президентом – востаннє у вересні минулого року. Зокрема, Анкара була причетна до переговорів щодо обміну полоненими.