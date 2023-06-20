«Рано чи пізно будь-яке свавілля закінчується»: ув’язнена в РФ кримчанка написала листа з СІЗО

Утримувана Росією кримчанка Леніє Умерова написала листа зі слідчого ізолятора. Про це повідомив її брат Азіз Умеров на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Пів року тому я їхала до своїх батьків до Криму, щоб відвідати та підтримати. Їхала з миром та чистими намірами. Доїхати так і не вдалось. Ось уже півроку відбувається чортзна-що. Дякую вам велике, що тримаєте руку на пульсі і не залишаєте саму, допомагаєте тримати голову холодною та грієте серце. Для мене це більш ніж безцінно. Я вірю в справедливість і в те, що рано чи пізно будь-яке свавілля закінчується! І це теж закінчиться! Сподіваюся, рано», – написала вона.

Умеров додав, що цензура ФСБ довго перевіряє листи його сестри. Права писати українською чи кримськотатарською мовами її також позбавили.

У грудні минулого року 25-річній Леніє Умеровій необхідно було їхати з Києва до Криму, бо її батько страждає від онкологічного захворювання. Російські силовики затримали її після перетину грузино-російського кордону за порушення правил режимної зони.

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Брат затриманої Азіз Умеров розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що його сестра понад три місяці перебувала в центрі для іноземних громадян. 13 березня рішенням суду її удалося звідти звільнити.

Майже відразу Леніє затримав патруль поліції через відсутність документів, розповідає брат. А російський суд призначив їй покарання – 15 діб арешту. Після цього на дівчину склали ще два протоколи – за те, що вона вчасно не віддала телефон, з якого дзвонила батькам, а також відмовилася виходити з конвойної машини. В обох випадках суд продовжував арешт українки на 15 діб.

Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя повідомила Крим.Реалії, що не може розслідувати затримання Леніє Умерової, оскільки цей злочин стався не в Криму.