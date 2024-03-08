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Зеленський у Стамбулі: другий корвет Ada для ВМС України матиме ім’я Івана Виговського

«Ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета «Іван Мазепа», заявив голова держави
«Ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета «Іван Мазепа», заявив голова держави

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Стамбулу відвідав верфі, де будуються корвети для Військово-морських сил України – про це він повідомив увечері 8 березня.

«Ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета «Іван Мазепа». Поспілкувався з військовослужбовцями ВМС України», – заявив він.

Зеленський додав, що також оглянув будівництво другого корвета класу Ada – «присвоїв йому ім’я гетьмана Івана Виговського».

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Він подякував за партнерство президенту Туреччини та турецьким і українським оборонним компаніям.

Раніше Офіс президента повідомив, що Зеленський під час поїздки до Туреччини 8 березня зустрінеться із президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми «формули миру», організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, яких утримує Росія.

Напередодні про те, що Володимир Зеленський 8 березня відвідає Стамбул для переговорів із Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомили в офісі турецького лідера.

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