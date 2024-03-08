Зеленський у Стамбулі: другий корвет Ada для ВМС України матиме ім’я Івана Виговського

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Стамбулу відвідав верфі, де будуються корвети для Військово-морських сил України – про це він повідомив увечері 8 березня.

«Ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета «Іван Мазепа». Поспілкувався з військовослужбовцями ВМС України», – заявив він.

Зеленський додав, що також оглянув будівництво другого корвета класу Ada – «присвоїв йому ім’я гетьмана Івана Виговського».

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Він подякував за партнерство президенту Туреччини та турецьким і українським оборонним компаніям.

Раніше Офіс президента повідомив, що Зеленський під час поїздки до Туреччини 8 березня зустрінеться із президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми «формули миру», організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, яких утримує Росія.

Напередодні про те, що Володимир Зеленський 8 березня відвідає Стамбул для переговорів із Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомили в офісі турецького лідера.