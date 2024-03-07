Зеленський 8 березня відвідає Стамбул для переговорів із Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський 8 березня відвідає Стамбул для переговорів із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомили в офісі турецького лідера.

«Ситуація між Україною та Росією та останні контакти щодо відновлення безпечного коридору в Чорному морі» будуть у центрі зустрічі, йдеться в повідомленні в мережі X.

Обидва лідери зустрінуться в палаці Долмабахче в Стамбулі, пресконференція запланована на 19:00, додали в міністерстві.

Востаннє Зеленський відвідував Туреччину в липні 2023 року, коли провів тривалі переговори з Ердоганом, який також має тісні зв’язки з Москвою.

Тоді Зеленському вдалося повернув п’ятьох старших командирів полку «Азов», які, згідно з угодою Анкари та Москви, мали залишатися в Туреччині до кінця війни. Бійці полку відігравали ключову роль в обороні міста Маріуполь, поки воно не впало під натиском переважних російських сил у травні 2022 року.

Видання Cumhuriyet нагадує, що президент РФ Володимир Путін планував у лютому 2024 року відвідати Туреччину, але згодом сторони оголосили, що візит відкладається через місцеві вибори в Туреччині і президентські вибори в Росії.