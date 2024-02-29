Мінінфраструктури: Україна та Туреччина подовжили дію лібералізації вантажних перевезень

Послаблення умов вантажних перевезень із Туреччиною триватимуть «щонайменше до завершення війни» – про це заявило Міністерство інфраструктури 29 лютого.

За повідомленням, команда відомства провела засідання змішаної комісії з перевезень з міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини.

«Результат роботи – продовження лібералізації вантажних перевезень. «Транспортний безвіз», або ж лібералізація вантажних перевезень з Туреччиною, включає двосторонні вантажні перевезення та перевезення транзитом», – йдеться в повідомленні.

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Міністр Олександр Кубраков назвав продовження лібералізації прикладом ухвалення рішень на основі цифр та реальних показників щодо позитивного впливу на ринок двосторонніх перевезень:

«З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% – автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів».

Турецьке відомство наразі публічно не коментувало досягнення домовленості.

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Послаблений режим передбачає, що для вантажних і транзитних перевезень між країнами не потрібно дозволів, пояснює міністерство. Домовленості включають бездозвільний проїзд для порожнього вʼїзду вантажівок. Наразі лібералізація вантажних перевезень діє до 35 країн, включно з країнами Європейського союзу.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року. Водночас днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що угоду можуть оновити, враховуючи побоювання протестувальників у Польщі.