Кремль: Путін поїде в Туреччину після президентських виборів в РФ у березні

Президент Росії Володимир Путін відвідає Туреччину і проведе переговори з її президентом Реджепом Таїпом Ердоганом після президентських виборів у РФ, що заплановані на березень, повідомив Кремль 26 лютого.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що графіки обох лідерів «досить напружені», щоб зустрітися особисто до виборів.

Пєсков додав, що підготовка візиту триває, втім точної дати не назвав.

На початку лютого міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини, не назвавши точної дати.

Місцеві ЗМІ згадували 12 лютого як ймовірну дату візиту, але офіс президента Реджепа Таїпа Ердогана не підтверджував її.

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Туреччина стане першою країною-членом НАТО, яку відвідає Путін після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Після лютого 2022 року Ердоган і Путін зустрічалися, але це не відбувалося на території Туреччини. Востаннє така зустріч відбулася у російському місті Сочі у вересні минулого року.

На відміну від інших країн НАТО, Туреччина не запроваджує санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Приміром, у минулому році до Туреччини, яка є членом НАТО, було експортовано вугілля на суму щонайменше 14,3 мільйона доларів, видобутого в анексованих Росією територіях України.

На відміну від США і Європейського союзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи контрольованими Москвою районами України.