Виробник «Байрактарів» почав будувати завод в Україні

Турецька компанія Baykar, яка виробляє безпілотники «Байрактар», почала будівництво заводу під Києвом, де буде працевлаштовано близько 500 людей і де вона буде виготовляти моделі безпілотників TB2 або TB3, повідомив агенції Reuters виконавчий директор компанії.

«Наш завод будується… нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання й організаційної структури», – сказав генеральний директор Baykar Халюк Байрактар в кулуарах Всесвітньої оборонної виставки в Ер-Ріяді.

Байрактар зазначив, що на цьому заводі щороку планують виробляти близько 120 одиниць техніки, але досі неясно: буде виробництво зосереджене на моделі дронів TB2 чи TB3.

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть питання безпеки, пов’язані з війною Росії проти України, викликати занепокоєння для заводу, він сказав, що плани «повністю просуваються вперед» і «ніщо» не може їх зупинити.

У грудні 2022 року Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співпрацю в сфері високих технологій, що передбачає будівництво заводу Bayraktar в Україні.

26 жовтня 2021 року Збройні сили України вперше застосували в районі проведення ООС на Донбасі бойовий розвідувально-ударний безпілотний комплекс «Байрактар», придбаний у Туреччини.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ знищували техніку і живу силу противника з допомогою «Байрактарів», а поставки турецьких безпілотників почали викликати невдоволення Москви. У результаті Туреччина засекретила інформацію про продаж «Байрактарів» Києву.