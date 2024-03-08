Зеленський пояснив, чому не можна провести вибори під час війни

Наразі є «низка причин», які унеможливлюють проведення виборів під час війни, зазначив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Cinque minuti.

«Для того, щоб провести вибори в воєнний час в Україні треба змінити відповідне законодавство. У воєнний час не можна проводити вибори. Це перше», – пояснив президент.

За словами Зеленського, серед інших причин:

важлива повага до військових, які наразі перебувають на фронті й також повинні мати право на волевиявленні під час виборів;

необхідна окрема інфраструктура, яка дозволить брати участь у голосуванні 7 мільйонам українців, які наразі перебувають закордоном.

У листопаді минулого року Володимир Зеленський заявив, що за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними. За його словами, потрібно «визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія».

Питання українських виборів почали обговорювати з кінця травня минулого року. Після того, як в одному з інтервʼю президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Україна має організувати вибори попри війну, бо до цього зобовʼязує статут Ради Європи, про це регулярно пишуть українські та міжнародні ЗМІ.

У жовтні 2023 року опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що понад 60% респондентів в Україні виступають за проведення виборів лише після завершення війни. 20% респондентів погодилися, що, навіть попри воєнний стан, в Україні варто провести президентські вибори, 39% – парламентські. 15% учасників висловили за проведення місцевих виборів, 19% – за те, щоб не проводити жодних.