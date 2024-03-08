В ОП повідомили, про що Зеленський говоритиме у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Туреччини 8 березня зустрінеться із президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми «формули миру», організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, яких утримує Росія, повідомив Офіс українського голови держави.

«Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері. Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній», – йдеться в повідомленні.

Напередодні про те, що Володимир Зеленський 8 березня відвідає Стамбул для переговорів із Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомили в офісі турецького лідера.

«Ситуація між Україною і Росією й останні контакти щодо відновлення безпечного коридору в Чорному морі» будуть у центрі зустрічі, йшлося в повідомленні в мережі X.

Лідери зустрінуться в палаці Долмабахче в Стамбулі, пресконференція запланована на 19:00.

Востаннє Зеленський відвідував Туреччину в липні 2023 року, коли провів тривалі переговори з Ердоганом, який також має тісні зв’язки з Москвою.

Видання Cumhuriyet нагадує, що президент РФ Володимир Путін планував у лютому 2024 року відвідати Туреччину, але згодом сторони оголосили, що візит відкладається через місцеві вибори в Туреччині і президентські вибори в Росії.