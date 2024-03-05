Правозахисники: російський суд у Криму заарештував ще трьох затриманих у ході обшуків у Бахчисараї

Створений Росією Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував Мемета Люманова, Азіза Азізова та Мустафу Абдураманова до 4 травня 2024 року, повідомляє «Кримська солідарність».

Усіх затримали 5 березня під час обшуків, проведених російськими силовиками в Бахчисараї.

«Хлопці з рішенням суду не згодні, і його оскаржуватимуть. Вони на ногах з 4 ранку, їм не давали їсти. Зараз їх направлять до СІЗО-2 Сімферополя, де вони будуть утримуватися під час слідства», – розповів адвокат Едем Семедляєв.

Раніше цей суд заарештував громадянського журналіста «Кримської солідарності» Рустема Османова.

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Мемет Люманов, Азіз Азізов, Рустем Османов та Мустафа Абдураманов – активісти, які регулярно відвідували судові засідання та допомагали сім’ям кримських політв’язнів. Усі четверо раніше затримувалися російськими силовиками та притягувалися до адміністративної відповідальності за прояв солідарності зі своїми засудженими єдиновірцями.

Вранці 5 березня у Криму пройшла хвиля масових обшуків у будинках кримських татар. У Бахчисараї слідчі дії пройшли у активістів «Кримської солідарності», а у Джанкойському районі – у релігійних діячів. Загалом обшуки відбулися у будинках 10 кримських татар.

Після обшуків ФСБ затримала не менше п’яти осіб, серед яких колишній імам Ремзі Куртнезіров. Він є інвалідом другої групи.

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Російські силовики звинуватили всіх затриманих 5 березня кримських татар в участі в терористичній організації.

Після оголошення про анексію Криму в 2014 році російська влада почала масово переслідувати на півострові кримських татар. Кримінальні справи проти них часто відкривають за статтями про тероризм лише на підставі знайденої під час обшуків релігійної літератури.

На даний момент під арештом і у тривалому ув’язненні перебувають кілька сотень людей. Більшість із них визнані міжнародними правозахисними організаціями політичними в’язнями.