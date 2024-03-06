Крим: російський суд заарештував ще двох кримчан, затриманих після обшуків у Джанкойському районі

Створений Росією Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував двох кримчан, які були затримані під час обшуків російських силовиків у Джанкойському районі 5 березня, повідомляє організація «Кримська солідарність».

Колишнього імама мечеті в Лобановому Ремзі Куртнезірова відправили під домашній арешт. «Кримська солідарність» зазначає, що Куртнезіров переніс три інсульти, а також хворіє на цукровий діабет.

Іншого затриманого, Алі Мамутова, російський суд відправив до слідчого ізолятора до 4 травня.

«Ми також залучили медичні документи про те, що він має низку захворювань. Однак суд не врахував ці обставини», – розповіла адвокат Сафіє Шабанова.

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Вранці 5 березня у Криму пройшла хвиля масових обшуків у будинках кримських татар. У Бахчисараї слідчі дії пройшли у активістів «Кримської солідарності», а у Джанкойському районі – у релігійних діячів. Загалом обшуки відбулися у будинках 10 кримських татар.

В результаті підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя відправив кримськотатарських активістів та цивільних журналістів Мемета Люманова, Азіза Азізова, Рустема Османова та Мустафу Абдураманова до СІЗО №2 до 4 травня 2024 року.

Як зазначає «Крим SOS», ця хвиля обшуків стала третьою за масштабністю за 10 років окупації. Низка правозахисних організацій закликала міжнародну спільноту відреагувати на хвилю обшуків та затримань у Криму.

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Після оголошення про анексію Криму в 2014 році російська влада почала масово переслідувати на півострові кримських татар. Кримінальні справи проти них часто відкривають за статтями про тероризм лише на підставі знайденої під час обшуків релігійної літератури.

На даний момент під арештом і у тривалому ув’язненні перебувають кілька сотень людей. Більшість із них визнані міжнародними правозахисними організаціями політичними в’язнями.