Папа Римський закликав Україну до переговорів з Росією – Reuters

Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що «Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором», пише видання Reuters.

Зазначається, що свої коментарі Франциск зробив в інтерв’ю, записаному у лютому 2024 року для швейцарської телерадіокомпанії RSI, текстову версію якого вже оприлюднено. Саме інтерв’ю вийде в ефір 20 березня.

Франциска запитали про його позицію щодо дебатів між тими, хто вважає, що Україна має здатися, «оскільки не змогла дати відсіч російським військам», і тими, хто стверджує, що «це легітимізує дії агресора». Інтерв’юер використав у запитанні термін «білий прапор».

«Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора, і веде переговори. «Слово «переговори» – це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори», – наголосив папа.

Франциск додав, що «переговори мають відбуватися за допомогою міжнародних сил».

Видання Reuters зазначає, що Франциск начебто вперше вжив такі терміни, як «білий прапор» або «переможений», обговорюючи війну в Україні, хоча раніше він наголошував на необхідності переговорів.

«Можна відчувати сором, але скільки загиблих вона (війна – ред.) принесе в кінцевому підсумку? (Треба – ред.) вести переговори вчасно, знайти країну, яка може бути посередником», – сказав Франциск, згадавши Туреччину серед країн, які запропонували свою кандидатуру.

«Не соромтеся вести переговори, поки все не стало ще гірше», – додав папа. На запитання, чи готовий він бути посередником, Франциск відповів: «Я тут».

Українська влада наразі не коментувала ці висловлювання понтифіка.

Раніше, 8 березня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою, у тому числі «мирного саміту» за участі Росії.

Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган висловили різні підходи до питання участі Росії в переговорах про завершення війни. Про це два лідери говорили на пресконференції за підсумками переговорів у Стамбулі 8 березня.