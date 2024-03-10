Кулеба щодо заяви папи Римського: «Україна не підійматиме інших прапорів»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву папу Римського Франциска про те, що Україна має «набратися сміливості» підняти «білий прапор» і «бути готовою до переговорів з Росією».

«Найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це «переговорами». Що стосується білого прапора, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя», — наголосив Кулеба, коментуючи слова понтифіка.

Голова МЗС наголосив, що «Україна не підійматиме інших прапорів».

«Наш прапор — синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підійматимемо інших прапорів», – зауважив глава МЗС.

Він висловив сподівання, що «папа Франциск зможе знайти можливість відвідати Україну».

«Ми вдячні Його Святості папі Франциску за постійні молитви за мир і продовжуємо сподіватися, що після двох років нищівної війни в серці Європи він знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, щоб підтримати понад мільйон українців-католиків, понад п’ять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців», – написав Кулеба.

Раніше папа Римський Франциск в інтерв’ю для швейцарської телерадіокомпанії RSI у контексті війни РФ проти України закликав Україну до переговорів, а також казав про мужність підняти «білий прапор».

Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України папа Римський Франциск мав намір «закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів», але не мав на увазі капітуляцію.

8 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою, у тому числі «мирного саміту» за участі Росії. Втім, за підсумками переговорів у Стамбулі президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган висловили різні підходи до питання участі Росії в переговорах про завершення війни.

На пресконференції 25 лютого президент України Володимир Зеленський укотре заявив, що не бачить можливості вести мирні переговори з Путіним, і що Україна запропонує «майданчик, на якому він (президент РФ Володимир Путін – ред.) може погодитися з тим, що він програв цю війну».

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський представив план, який складається з десяти пунктів, відомий як «формула миру». Зокрема, він передбачає, що будь-які переговори з Москвою можуть розпочатися лише після повернення нею всіх зайнятих територій, включаючи Крим, та виведення військ із усіх окупованих нею регіонів. У вересні 2022 року в Україні затвердили рішення, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), який проаналізував повідомлення в західних ЗМІ про можливі «сигнали Кремля» щодо готовності до переговорів, заявляє, що максималістські цілі Росії – контролювати Україну і послабити НАТО – залишаються незмінними.