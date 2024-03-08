Ердоган і Зеленський не дійшли згоди в питанні участі РФ у мирному саміті

Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган висловили різні підходи до питання участі Росії в переговорах про завершення війни. Про це два лідери говорили на пресконференції за підсумками переговорів у Стамбулі 8 березня.

«Із самого початку ми робимо внесок у завершення війни на основі переговорів. Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучено й Росію», – заявив Ердоган.

Глава турецької держави нагадав про переговори, які відбувалися в Стамбулі в перші тижні після повномасштабного вторгнення Росії.

«Не було зроблено дипломатичних кроків щодо використання столу переговорів, який ми побудували в Стамбулі в березні 2022 року для встановлення миру», – сказав президент Туреччини, водночас наголосивши, що його країна підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Зеленський відзначив, що Україна не бачить представників Росії на заході, який називає Глобальним самітом миру.

«Ми не бачимо, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат – справедливий мир для України. Тому спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть залучати представників Росії, які захочуть справедливого миру», – заявив президент України.

Офіційний Київ неодноразово відзначав, що будь-які переговори з Москвою можливі після того, як російські війська залишать міжнародно визнану територію України.

Перед нинішнім візитом Зеленський відвідував Туреччину в липні 2023 року, коли провів тривалі переговори з Ердоганом, який також має тісні зв’язки з Москвою.

Видання Cumhuriyet нагадує, що президент РФ Володимир Путін планував у лютому 2024 року відвідати Туреччину, але згодом сторони оголосили, що візит відкладається через місцеві вибори в Туреччині і президентські вибори в Росії.