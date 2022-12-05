У МЗС повідомили про нові випадки погроз українським посольствам і консульствам

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, що були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Про це у фейсбуці повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, наразі розпочато слідчі дії.

«Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах», – зазначив Олег Ніколенко.

Раніше у МЗС України повідомили, що всі посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

Перші повідомлення про підозрілі конверти, пакунки і погрози українським диппредставництвам за кордоном з’явилися наприкінці листопада. 30 листопада у посольстві України в Мадриді стався вибух. Зокрема вибухнув конверт у руках коменданта будівлі, чоловіка госпіталізували. Пізніше повідомлялося про закривавлені пакунки «з очима тварин». Інциденти фіксували в Іспанії, Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Казахстані, у Ватикані.