У Чехії евакуювали співробітників українського консульства після отримання підозрілої посилки – поліція

Чеська поліція закрила українське консульство в місті Брно через підозрілу посилку, повідомляє агенція DPA.



Посилка нагадує листи-бомби, надіслані в Іспанії, зараз її перевіряє поліція, повідомив речник відомства.



Співробітники українського консульства були евакуйовані.



Чеська поліція закликала співробітників консульств і посольств у країнах Європейського Союзу, а також збройових компаній у країнах НАТО проявляти надзвичайну обережність під час роботи з поштою та звертатися до органів влади з будь-якими підозрами.

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Раніше у МЗС повідомили, що до українського консульства в Брно надійшов «закривавлений пакунок, яких були очі тварин».

«У пакунках були очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання», – повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, зазначивши, що такі пакунки також надійшли до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові.

Крім того, за його даними, вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

30 листопада у посольстві України в Мадриді стався вибух. Як повідомили в МЗС, вибухнув конверт, що надійшов до посольства. На момент вибуху його оглядав комендант будівлі, у нього – незначні травми, він госпіталізований.

1 грудня схожий лист знешкодили у посольстві США в Мадриді. Загалом повідомлялося про отримання шести таких конвертів в Іспанії – пакунки, окрім посольств, були надіслані прем’єр-міністру Педро Санчесу, Міноборони, супутниковому центру та виробнику зброї.

За даними Reuters, Верховний суд Іспанії, який спеціалізується на тероризмі, розпочав розслідування.