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У Чехії евакуювали співробітників українського консульства після отримання підозрілої посилки – поліція

Іспанські поліцейські біля посольства України, де під час перевіри кореспонденції був поранений один із співробітників через лист із вибухівкою. Мадрид, Іспанія. 30 листопада 2022 року

Чеська поліція закрила українське консульство в місті Брно через підозрілу посилку, повідомляє агенція DPA.

Посилка нагадує листи-бомби, надіслані в Іспанії, зараз її перевіряє поліція, повідомив речник відомства.

Співробітники українського консульства були евакуйовані.

Чеська поліція закликала співробітників консульств і посольств у країнах Європейського Союзу, а також збройових компаній у країнах НАТО проявляти надзвичайну обережність під час роботи з поштою та звертатися до органів влади з будь-якими підозрами.

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Раніше у МЗС повідомили, що до українського консульства в Брно надійшов «закривавлений пакунок, яких були очі тварин».

«У пакунках були очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання», – повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, зазначивши, що такі пакунки також надійшли до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові.

Крім того, за його даними, вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

30 листопада у посольстві України в Мадриді стався вибух. Як повідомили в МЗС, вибухнув конверт, що надійшов до посольства. На момент вибуху його оглядав комендант будівлі, у нього – незначні травми, він госпіталізований.

1 грудня схожий лист знешкодили у посольстві США в Мадриді. Загалом повідомлялося про отримання шести таких конвертів в Іспанії – пакунки, окрім посольств, були надіслані прем’єр-міністру Педро Санчесу, Міноборони, супутниковому центру та виробнику зброї.

За даними Reuters, Верховний суд Іспанії, який спеціалізується на тероризмі, розпочав розслідування.

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