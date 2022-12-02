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«Закривавлені пакунки», вандалізм і фіктивне мінування. МЗС заявляє про погрози українським дипломатам

Іспанські поліцейські біля посольства України, де під час перевіри кореспонденції був поранений один із співробітників через лист із вибухівкою. Мадрид, Іспанія. 30 листопада 2022 року ( REUTERS)

До посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли «закривавлені пакунки», повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«У пакунках були очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання», – написав він у фейсбуці.

Речник МЗС додав, що вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

«Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України», – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якого цитує речник українського дипломатичного відомства.

У МЗС повідомляють, що українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності. Всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

Поліція та репортери біля посольства України в Іспанії. Мадрид, 30 листопада 2022 року
Поліція та репортери біля посольства України в Іспанії. Мадрид, 30 листопада 2022 року

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