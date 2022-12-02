«Закривавлені пакунки», вандалізм і фіктивне мінування. МЗС заявляє про погрози українським дипломатам

До посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли «закривавлені пакунки», повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«У пакунках були очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання», – написав він у фейсбуці.



Речник МЗС додав, що вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.



«Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України», – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якого цитує речник українського дипломатичного відомства.



У МЗС повідомляють, що українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності. Всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.