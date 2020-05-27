У МЗС України відреагували на образи Шредера на адресу українського посла

Заступник голови Міністерства зовнішніх справ України Василь Боднар прокоментував слова колишнього канцлера Німеччини, голови ради директорів компанії «Роснефть» Ґергарда Шредер на адресу українського посла у Німеччині Андрія Мельника.

«Дуже підленько і низько як для ексканцлера Німеччини, але як кажуть, «з ким поведешся, від того й наберешся». Цей коментар Шредера – застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима!» – написав Боднар у «Фейсбуці».

Ексглава німецького уряду у подкасті, перший випуск якого був опублікований 26 травня, назвав українського посла у Німеччині Андрія Мельника «карликом з України». Таким чином Шредер відреагував на критику з боку Мельника через заяви відомого прихильника президента Росії Володимира Путіна щодо анексованого Криму.

Ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер в інтерв’ю німецькій газеті Tagesspiegel заявив, що анексований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України, і антиросійські санкції слід скасовувати.

На це відреагував посол України в Німеччині Андрій Мельник, який назвав ці заяви Шредера «безсоромними». «Це лише крик відчаю топлобіста Кремля, який втрачає ґрунт під ногами. Навіть ця остання важка артилерія не допоможе. Україна цінує залізобетонну позицію Берліна щодо збереження санкцій і невизнання анексії», – написав він у твіттері.

При цьому український дипломат запропонував ексканцлеру укласти парі.