МЗС України висловило протест через рішення російського суду у справі Мемедемінова

Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення Воєнного апеляційного суду міста Власиха Московської області відхилити апеляційну скаргу адвокатів незаконно утримуваного в Росії громадянина України Нарімана Мемедемінова на попереднє рішення суду.

«Подібні дії є красномовним свідченням небажання РФ припинити ганебну практику репресій проти кримськотатарського народу. Особливо небезпечними російська окупаційна влада вважає тих, хто намагається доносити об’єктивну інформацію про стан справ на окупованій території. Саме через це Мемедемінов, громадянський журналіст, блогер та активіст, опинився за ґратами», – мовиться у повідомленні.

МЗС вимагає негайно звільнити Мемедінова та інших громадян України, яких утримують у Росії.

«Небезпека для життя і здоров’я незаконно утримуваних громадян України зростає на фоні стрімкого поширення COVID-19 в РФ та тривожних повідомлень про особливу вразливість у місцях позбавлення волі. Не може не викликати обурення, що, на відміну від інших держав, які розглядають кроки з розвантаження місць утримання з метою стримування пандемії, РФ свідомо посилює загрози для українських громадян, які незаконно утримуються у російських в’язницях», – заявили у дипвідомстві.

Київ закликає міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на Росію «з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах».

У жовтні 2019 року Наріман Мемедемінов був засуджений до двох з половиною років ув’язнення в колонії-поселенні за звинуваченням в «публічних закликах до терористичної діяльності». Низка українських правозахисників та журналістів закликала міжнародні організації та уряди країн Євросоюзу, США, Канади, Японії вимагати від Росії звільнення Мемедемінова.