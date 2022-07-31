Україна відстежує ситуацію на півдні Сербії – речник МЗС

МЗС відстежує ситуацію на півдні Сербії і закликає громадян України утриматися від поїздок в цей регіон, повідомив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко.



«Відстежуємо ситуацію на півдні Сербії. Сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство. Наполегливо рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідин південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей», – написав він на своїй сторінці у фейсбук.

31 липня місцеві серби на півночі Косова заблокували вантажівками головну дорогу біля прикордонного переходу Яріньє. Також повідомлялося про кілька інших точок блокування.

Блокування відбувається за день до того, як набудуть чинності два рішення уряду Косова щодо сербських номерних знаків і документів. Уряд Косово заявив, що 1 серпня мандрівникам, які прибувають із Сербії, документи, видані в Сербії, будуть обмінювати на нові ідентифікаційні документи в’їзду-виїзду, видані Приштиною. Ця політика відповідає давній практиці Белграда щодо громадян Косова, які відвідують Сербію. Крім того, з 1 серпня також почне діяти нова норма щодо номерних знаків.

Таке загострення відбувається не вперше. У вересні минулого року етнічні серби блокували кордон між Косовом та Сербією, висловлюючи протест проти вимоги влади у Приштині знімати сербські номерні знаки з автомобілів, що в’їжджають до Косова.

Сербія не визнає незалежності Косова, а також його права вводити правила та норми, такі як реєстрація легкових і вантажних автомобілів. Більшість країн ЄС визнають Косово, але Росія та Китай – союзники Сербії – не визнають.

ЄС намагався налагодити діалог між двома балканськими сусідами більше десяти років, але поки що ці зусилля не привели до нормалізації відносин.

Прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що Косово офіційно подасть заявку на членство в Європейському Союзі до кінця 2022 року, незважаючи на занепокоєння щодо напруженості з Сербією, яка також претендує на вступ до ЄС.