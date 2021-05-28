Тимчасового повіреного України викликали в МЗС Росії через акції біля посольства Москви в Києві

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного в справах України Василя Покотила, щоб висловити йому протест проти акцій біля посольства Москви у Києві, повідомила пресслужба російського посольства.

«26 травня біля будівлі посольства представниками українських організацій радикального націоналістичного спрямування був влаштований якийсь «перформанс», в ході якого виявився заблокованим центральний вхід до посольства, лунали погрози і образи на адресу Росії і російського керівництва», – заявили в російському МЗС.

Тимчасовому повіреному в справах України «було заявлено, що російська сторона розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року».

У МЗС Росії закликали Україну не допускати надалі таких акцій і «забезпечити умови для нормальної роботи російського дипломатичного представництва, його безпеки і недоторканності».

26 травня біля будівлі посольства Росії в Києві, з нагоди річниці оборони ЗСУ Донецького аеропорту, відбулася акція «Тризна за загиблими на російсько-українській війні».

Кілька десятків учасників акції вшанували пам’ять загиблих за територіальну цілісність і незалежність України військових, а також добровольців, які загинули в боях на Донбасі.

Також учасники акції влаштували перформанс «Спалення Кремля»: на асфальті підпалили невеликий картонний макет «кремлівської стіни».

Відразу після цього представник Нацгвардії з вогнегасником погасив вогонь.

Також 26 травня активісти громадської організації КримSOS провели акцію «Ходіння по колу» біля посольства Росії в Києві. Вона стала 58-м заходом на підтримку жертв насильницьких зникнень в анексованому Криму та їх рідних у рамках кампанії Find&Free.