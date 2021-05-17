Денісова: з минулого року не відбулося жодної зустрічі робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти

З минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові України з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених). Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після зустрічі з матерями військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, та представниками громадських організацій, що представляють інтереси членів родин зазначених осіб. За словами омбудсмена, на непідконтрольних українському уряду територіях зникли безвісти 258 громадян.

«Обговорили роботу щодо пошуку зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, яких налічується 258 громадян України. Матері висловили занепокоєння тим фактом, що з минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при Президентові України з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених)», – зазначила Денісова.

Вона нагадала, що востаннє на засідання члени робочої групи збиралися 9 липня 2020 року.

«Вважаю, що для ефективної роботи групи необхідно оновити її склад. Туди мають увійти представники родин осіб зниклих безвісти, громадських організацій та владних структур. З такою пропозицією звертатимуся до голови Офісу Президента України Андрія Єрмака», – заявила омбудсмен.

Денісова наголосила, що Постійна комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин при Кабінеті Міністрів, провела поточного року чотири засідання.

«Під час останнього, за участі мого представника з дотримання рівних прав і свобод Віктора Іванкевича, було заслухано представників Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні. Вони висловили готовність надати нашій державі програмне забезпечення для функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та провести його презентацію вже на наступному засіданні Комісії», – зазначила Денісова.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».

Через кілька тижнів на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».