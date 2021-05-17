Утримуваний Росією політв’язень Вигівський планує голодування – Денісова

Ув’язнений в Росії політичний в’язень Валентин Вигівський має намір оголосити голодування, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 17 травня.

За її словами, Вигівський повідомив рідним про намір оголосити голодування, тому що «втратив будь-яку надію повернутися живим на Батьківщину». Денісова вказала на погані умови, в яких утримують політв’язня.

«Постійне перебування у холоді та у повній ізоляції призвело до погіршення стану здоров’я Валентина. Крім того, адміністрація виправної установи здійснює систематичний психологічний тиск на нашого співгромадянина – без будь-яких пояснень та причин поміщує в штрафний ізолятор, знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераховують для придбання харчових продуктів та засобів гігієни», – розповідає омбудсменка.

Ці обставини, за її словами, погіршили психоемоційний стан Вигівського. Сама Денісова розцінює дії адміністрації як катування і нелюдське або принизливе поводження, тобто порушення Конвенції про захист прав людини та правил поводження з ув’язненими ООН.

«Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно поновити права громадянина України, а саме, забезпечити відповідні умови тримання, перевірити правомірність дій адміністрації виправної колонії щодо поміщення Валентина Вигівського в ШІЗО та незаконного використання його власних коштів», – написала вона.

Вона також закликала міжнародну спільноту зреагувати на порушення прав Вигівського, а також використати «всі можливі механізми» для звільнення незаконно утримуваних українців.

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Вночі 18 вересня 2014 року на вокзалі Сімферополя активісти так званої «кримської самооборони» викрали киянина Валентина Вигівського. Російська ФСБ згодом заявила про вдало проведену спецоперацію щодо підозрюваного у «шпигунстві». Вигівського перевезли до Москви і майже 9 місяців не допускали до нього українського консула.

5 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив Вигівського до 11 років колонії суворого режиму за «шпигунство в авіаційній сфері».