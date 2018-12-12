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12 Грудень 2018, Київ 10:50
Новини | Міжнародні

Українців немає серед постраждалих під час стрілянини в Страсбурзі – МЗС

Поліцейські оточили район, де може переховуватися підозрюваний у стрілянині, Страсбург, Франція, 12 грудня 2018 року

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Українців немає серед загиблих та постраждалих під час стрілянини у французькому місті Страсбурзі, повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у коментарі «Громадському телебаченню».

Стрілянина поблизу різдвяного ярмарку в східному французькому місті Страсбурзі сталася ввечері 11 грудня. Унаслідок інциденту три людини загинули, ще 12 отримали поранення. Поліція продовжує розшукувати підозрюваного.

Різдвяний ярмарок у Страсбурзі є популярним серед туристів, щороку його відвідують сотні тисяч людей.

У Франції зберігаються підвищені заходи безпеки, запроваджені після нападів у 2015 і 2016 роках, внаслідок яких загинули понад 200 людей.

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