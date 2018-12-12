Українців немає серед постраждалих під час стрілянини в Страсбурзі – МЗС

Українців немає серед загиблих та постраждалих під час стрілянини у французькому місті Страсбурзі, повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у коментарі «Громадському телебаченню».

Стрілянина поблизу різдвяного ярмарку в східному французькому місті Страсбурзі сталася ввечері 11 грудня. Унаслідок інциденту три людини загинули, ще 12 отримали поранення. Поліція продовжує розшукувати підозрюваного.

Різдвяний ярмарок у Страсбурзі є популярним серед туристів, щороку його відвідують сотні тисяч людей.

У Франції зберігаються підвищені заходи безпеки, запроваджені після нападів у 2015 і 2016 роках, внаслідок яких загинули понад 200 людей.