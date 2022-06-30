МЗС України заявило про розрив дипломатичних відносин із Сирією

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати т.зв. «незалежність» тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях і розглядає це рішення як «недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права». Про це йдеться у заяві відомства від 30 червня.

«Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб’єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів в Кремлі. У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб», – йдеться у заяві МЗС.

У відомстві нагадали, що «у зв’язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу» українська сторона закрила посольство України в Дамаску іще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Наразі, кажуть дипломати, захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

29 червня Сирія ухвалила рішення визнати «незалежність та суверенітет» так званих «Донецької та Луганської народних республік». Президент України Володимир Зеленський заявив, що це «нікчемна історія», і що «жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більшим».

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей. 24 лютого Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР». Відтоді триває російське масштабне військове вторгнення в Україну.