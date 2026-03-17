МЗС закликає допустити консулів до 6 українців, арештованих в Індії

Міністерство закордонних справ повідомляє, що закликало Індію звільнити заарештованих у цій країні шістьох українців і допустити до них консулів України.

Як повідомили в пресслужбі МЗС, громадяни України були затримані в Індії 13 березня. За попередньою інформацією, їх звинувачують у несанкціонованому перебуванні на території штату Мізорам, відвідування якого потребує спеціального дозволу, а також у ймовірному незаконному перетині державного кордону між Індією та М’янмою. Компетентні органи Індії проводять відповідні слідчі дії.

«Станом на цей час відсутні будь-які доведені факти, що підтверджували би причетність зазначених громадян України до протиправної діяльності на території Індії чи М’янми. Водночас окремі публікації, зокрема в деяких індійських і російських ЗМІ, містять перекручені інтерпретації наявних фактів, мають маніпулятивний характер і висувають безпідставні звинувачення», – йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, деталі справи не розголошують в інтересах слідства, а за сприяння українських консулів посольства України в Індії громадянам забезпечена правова допомога й адвокатський захист під час судового розгляду. 16 березня, кажуть у міністерстві, відбулося судове засідання, на яке прибули і співробітники посольства України в Індії, однак їм не надали можливості безпосереднього спілкування із затриманими. За результатами засідання суд ухвалив рішення про продовження тримання під вартою до 27 березня 2026 року.

«Всупереч усталеній міжнародній практиці, посольство України в Республіці Індія не отримало офіційного повідомлення від компетентних органів Індії про затримання громадян України. Українська сторона наполягає на невідкладному забезпеченні безперешкодного консульського доступу до затриманих. Посол України в Республіці Індія провів зустріч з профільним заступником міністра закордонних справ Індії Сібі Джорджем, під час якої вручив офіційну ноту протесту з вимогою негайного звільнення громадян України і забезпечення доступу до них. Крім того, посольство здійснює контакти з іншими компетентними органами Індії з метою з’ясування всіх обставин і причин затримання», – зазначили у МЗС.

У відомстві звернули увагу на те, що на території Індії існують окремі зони з обмеженим доступом для іноземців, відвідування яких можливе виключно за наявності спеціальних дозволів, водночас належне маркування таких територій на місцевості «часто відсутнє, що створює ризик ненавмисного порушення встановлених правил».

Раніше індійські ЗМІ повідомили, що Національне слідче агентство Індії заарештувало сімох іноземців: шістьох громадян України й одного громадянина США, за звинуваченням у змові з метою здійснення терористичної діяльності. В агентстві заявили, що група нібито готувала терористичні атаки, а її пересування викликало занепокоєння щодо транскордонних загроз.