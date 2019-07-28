У МЗС України зреагували на новину про запланований візит Медведєва до анексованого Криму

Міністерство закордонних справ висловило протест проти чергової поїздки прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва до анексованого Криму, повідомляє прес-служба міністерства.

«Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням з боку України. Цинічною є мета «візиту» – участь у параді окупаційного флоту Росії. Продовжуємо дотримуватися принципової позиції щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим і місто Севастополь», – зазначають у відомстві.

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У МЗС нагадали, що відповідно до норм міжнародного права відповідальність за негативні наслідки для Криму, які можуть настати внаслідок присутності на півострові російської окупаційної влади, покладаються на державу-окупанта.

28 липня стало відомо, що голова уряду Росії Дмитро Медведєв планує здійснити «робочу поїздку» до анексованого Криму 28 і 29 липня. Востаннє прем’єр-міністр Росії відвідував анексований півострів близько року тому, в липні 2018 року.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.